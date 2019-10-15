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تطوير قرية أبو غصون جنوب مرسى علم بـ15 مليون جنيه × 7معلومات.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:22 م
تطوير قرية أبو غصون جنوب مرسى علم بـ15 مليون جنيه × 7معلومات.. صور جانب من تطوير قرية أبو غصون
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تجرى محافظة البحر الأحمر، عملية تطوير وانشاءات بقرية ابو غصون، التابعة للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لتحقيق الخدمات بشكل كامل للمواطنين هناك.

تعرف على تلك التطويرات فى المعلومات الأتية:

1-إنشاء 48 وحدة سكنية بدوية لأهالى القرية.

2-تبلغ تكلفة المبانى فى القرية 15 مليون جنيه.

3- تطوير لشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالقرية.

4- إنشاء مجمع محلات تجارية تشمل الحرف اليدوية ومنتجات بيئية تعبر عن تراث البحر الاحمر لتصبح مزارا سياحيا.

5- تسعى المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة بالقرية للقضاء على المناظر الغير لائقة من المنازل غير الحضارية.

6- تكليف مجلس مدينة مرسى علم بعمل حصر لجميع الأسر وتسليمها وحدات سكنية لرفع مستوى الإقامة وجذب الشباب لاستكمال حياتهم بها وتنميتها .

7- تتم عملية الإنشاءات من مبانى وتطوير شبكات فى القرية بمعرفة جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة، ومن المقرر أن تنتهى الأعمال بنهاية عام 2019م

الوحدات السكنية البدوية بأبو غصون
الوحدات السكنية البدوية بأبو غصون

 

تطوير قرية أبو غصون
تطوير قرية أبو غصون

 

مبانى الوحدات السكنية بأبو غصون
مبانى الوحدات السكنية بأبو غصون

 


البحرالاحمر

مرسي علم

قرية ابو غصون

تطوير قرية ابو غصون

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