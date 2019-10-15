تطوير قرية أبو غصون جنوب مرسى علم بـ15 مليون جنيه × 7معلومات.. صور

تجرى محافظة البحر الأحمر، عملية تطوير وانشاءات بقرية ابو غصون، التابعة للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لتحقيق الخدمات بشكل كامل للمواطنين هناك.

تعرف على تلك التطويرات فى المعلومات الأتية:

1-إنشاء 48 وحدة سكنية بدوية لأهالى القرية.

2-تبلغ تكلفة المبانى فى القرية 15 مليون جنيه.

3- تطوير لشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالقرية.

4- إنشاء مجمع محلات تجارية تشمل الحرف اليدوية ومنتجات بيئية تعبر عن تراث البحر الاحمر لتصبح مزارا سياحيا.

5- تسعى المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة بالقرية للقضاء على المناظر الغير لائقة من المنازل غير الحضارية.

6- تكليف مجلس مدينة مرسى علم بعمل حصر لجميع الأسر وتسليمها وحدات سكنية لرفع مستوى الإقامة وجذب الشباب لاستكمال حياتهم بها وتنميتها .

7- تتم عملية الإنشاءات من مبانى وتطوير شبكات فى القرية بمعرفة جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة، ومن المقرر أن تنتهى الأعمال بنهاية عام 2019م



الوحدات السكنية البدوية بأبو غصون



تطوير قرية أبو غصون