"تضامن الجيزة" تنتهى من تقييم معسكر مواجهة الأزمات والكوارث بحضور المحافظ

كتب مدحت وهبة

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أمس الاثنين، من تقييم معسكر الإيواء العاجل الذى اقامته المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة، ومساهمة بعض منظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر المصرى والاتحاد الإقليمي للجمعيات بمحافظة الجيزة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.















وتواصل وزارة التضامن الاجتماعى، جهودها فى دعم استراتيجيها للتخفيف من آثار الكوارث والتقليل من مخاطرها حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ عدد من تجار بالمحاكاة الحية على مستوى عدد من محافظات الجمهورية لسيناريوهات مواجهة أزمات وإقامة معسكرات للإيواء فى إطار الاستعدادات لموسم الشتاء والإجراءات الاحترازية نحو مواجهة الازمات والكوارث.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع الاستعدادات بإدارات الإغاثة بالوزارة ومستوى الجاهزية القائمة بمراكز الإغاثة بالمديريات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.