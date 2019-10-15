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ترقية اللواء حمدي الحشاش سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:18 ص
ترقية اللواء حمدي الحشاش سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية اللواء حمدي محمود الحشاش سكرتير عام الإسكندرية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، صدور قرار بنقل وترقية اللواء حمدي محمود الحشاش، للعمل بمنصب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والذي كان يشغل منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، وذلك بعد الاطلاع على مواد الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت المحافظة، أن حمدى محمود الحشاش، كان يعمل سكرتير عاما مساعدا بمحافظة الإسكندرية، ثم تقرر نقله في حركة التنقلات الأخيرة لسكرتيري العموم المساعدين للعمل كسكرتيرا  عاما مساعدا بمحافظة القليوبية، وذلك لمدة عام أو لحين بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش.

وكان قد تم اختيار حمدى محمود الحشاش سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الإسكندرية فى الثانى من سبتمبر لعام 2018، وتم اختياره اليوم لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية في 22 يونيو 2019 الجاري.

 

 

 


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