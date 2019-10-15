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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:23 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.492 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 155.6 مليون ورقة مالية بقيمة 444.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.67%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.81%.
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 134 ألف جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16876 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5230 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 94 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

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