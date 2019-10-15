تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرة 18.51 نقطة، لتصل إلى مستوى 10385.61 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 27.4 مليون سهم بقيمة 101.2 مليون ريال قطرى عبر 1693 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.