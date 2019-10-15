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تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:30 ص
تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% خاسرا 52.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7546.60 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسرا 11.84 نقطة ليصل إلى مستوى 3418.88 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 16.8 مليون سهم بقيمة 396 مليون ريال، وارتفعت أسهم 44 شركة، فيما تراجعت 100 شركة. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.59%.
 
وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.78%، ثم المصافى بنسبة 3.07%، ثم سيسكو بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "الغاز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.97% ثم الرياض بنسبة 2.93%، ثم باتك بنسبة 2.84%.

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