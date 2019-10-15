تدريب 8737 معلم ومدير ووكيل مدرسة بالتعلم النشط بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

نظمت إدارة التعلم النشط بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والإدارات التعليمية، عدد من التدريبات المتنوعة فى التعلم النشط، وذلك لتنمية مهارات المعلمين ومديرى ووكلاء المدارس والموجهين على استخدم استراتيجيات التعلم النشط والتدريس التوظيفى وفقاً لمنظومة التعليم الحديثة، وكذلك تنمية مهارات تطبيقات استراتيجيات التدريس الحديثة لجميع المراحل التعليمية باستخدام استراتيجية اللعب، بمرحلة رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والتعليم المجتمعى.



وتم تدريب 8737 معلم على مستوى المديرية، ففى إدارة غرب الفيوم، تم تدريب 754 متدرب، وفى إدارة شرق تم تدريب 1973متدرب، وفى إدارة سنورس تم تدريب 1302متدرب ، وفى إدارة يوسف الصديق تم تدريب 1940 متدرب ، وإدارة إطسا تم تدريب 1637 متدرب ، وتدريب 691 متدرب بإدارة طامية التعليمية ، وتدريب 440 متدرب، بإدارة إبشواى التعليمية.



وتقدم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم برسالة شكر لمسئول التعلم النشط بالمديرية، برئاسة هيام رسلام ، وفريق العمل المعاون بالتعلم النشط بالإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

