تدريب طلاب "طب الأسنان" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى جامعة جنوا الإيطالية

تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة يزور حالياً جامعة جنوا الإيطالية عدد من طلاب الجامعة بصحبة الدكتور هاني أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة هالة المنوفي وكيل الكلية، وذلك للمشاركة فى فعاليات اليوم الأول للكورس التدريبي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بجامعة جنوا الإيطالية.

وصرح الدكتور هانى أمين، أن هذا الكورس يتم تنظيمه للطلاب الحاصلين على زمالة تطبيقات الليزر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن الزيارة فى إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين جامعة جنوا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمنح هؤلاء الطلاب فرصة التدريب العملي بكلية الطب بجامعة جنوا.

وأكدت د. هالة المنوفي، أنه فى هذا الإطار تم التفاهم على إقامة كورس تدريبي بمركز تطبيقات الليزر فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلبة الماجستير في علوم الليزر بجامعة جنوا، وأشارت إلى أن التدريب العملي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بجامعة جنوا يستمر لمدة لمدة ثلاثة أيام. ويتبعها تدريب عملي لمدة يومين في أحد مصانع الليزر بمدينة Vicenza الايطالية.



