سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

تدريب طلاب "طب الأسنان" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى جامعة جنوا الإيطالية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:12 ص
تدريب طلاب "طب الأسنان" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى جامعة جنوا الإيطالية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر ود. هاله المنوفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور محمد حسن العزازي  رئيس الجامعة يزور حالياً جامعة جنوا الإيطالية عدد من طلاب الجامعة بصحبة الدكتور هاني أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  والدكتورة هالة المنوفي وكيل الكلية، وذلك للمشاركة فى فعاليات اليوم الأول للكورس التدريبي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بجامعة جنوا الإيطالية.

وصرح الدكتور هانى أمين، أن هذا الكورس يتم تنظيمه للطلاب الحاصلين على زمالة تطبيقات الليزر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن الزيارة  فى إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين جامعة جنوا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  لمنح هؤلاء الطلاب  فرصة التدريب العملي بكلية الطب بجامعة جنوا.

 وأكدت د. هالة المنوفي، أنه فى هذا الإطار تم التفاهم على إقامة كورس تدريبي بمركز تطبيقات الليزر فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  لطلبة الماجستير في علوم الليزر بجامعة جنوا، وأشارت إلى أن التدريب العملي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بجامعة جنوا يستمر لمدة لمدة ثلاثة أيام. ويتبعها تدريب عملي لمدة يومين في أحد مصانع الليزر بمدينة Vicenza الايطالية.

جامعه مصر (1)
 

 

جامعه مصر (2)
 

 


جامعة مصر

كليات جامعة مصر

جامعة جنوا الايطالية

اخبار جامعة مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أول "ماجستير" ببرنامج الدراسات العليا فى "الهندسة الميكانيكية" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:42 ص

صور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤهل طلابها لسوق العمل داخل بريطانيا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:43 ص

وفد رفيع المستوى يزور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لنقل التجربة البريطانية فى مجالات التعليم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:53 م

مشروع لطلاب هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقلل 25%؜ من استهلاك الوقود

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائب البدرى ضيف: خطة الإصلاح الاقتصادى نجحت والفترة المقبلة تشهد جنى الثمار

النائب البدرى ضيف: خطة الإصلاح الاقتصادى نجحت والفترة المقبلة تشهد جنى الثمار

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة