تدخين الأم للحشيش أثناء الحمل يعرض الذكور لخطر الإدمان في المستقبل

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة جديدة أجريت على الفئران إلى أن استخدام الحشيش أثناء الحمل يمكن أن يسبب تغييرات دماغية ضارة للطفل ، وخصوصا إذا كان الجنين صبى.

وفقا لتقريرموقع جريدة " ديلى ميل" أشارت إلى أن ذكور الفئران التى تتعرض للحشيش من قبل الأم فى الرحم، أنتجت المزيد من هرمون الدوبامين، بينما وجدت التجارب أنها غيرت أدمغة وسلوك القوارض المختبرية فى الذكور، ولكن الأمر نفسه لا ينطبق على الإناث، كما يقول الفريق الدولي.



صورة خبر ديلى ميل عن تدخين الحشيش

حيث تعد الإثارة المعززة باستمرار لخلايا الدوبامين هي عامل خطر عصبي تنموي راسخ يمنح قابلية التعرض للاضطرابات النفسية، وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Neuroscience، تم إعطاء الفئران الحامل الحقن اليومية لكمية من THC (رباعي هيدروكانابينول) تعادل جرعات منخفضة في البشر.

وقالت مؤلفة المراسلة الدكتور ميريام ميليس، من جامعة كالياري في مونسيراتو، إن التعرض للحشيش أثناء الوجود في الرحم قد يغذي سلوكيات المخاطرة لدى الأولاد المراهقين.

وقالت الدكتور ميليس: "بينما يحذر الأطباء النساء الحوامل من تناول المشروبات الكحولية والكوكايين بسبب آثارها الضارة على الجنين، ولكننا بناء على ما توصلنا إليه من نتائج، فإننا نوصيهم أيضًا بتقديم النصح لهم بشأن عواقب استخدام الحشيش أثناء الحمل عموما وخصوصا إذا كان الجنين ذكر .

وأضافت الطبيبة " أن النتائج الحالية مهمة للغاية لكشف النقاب عن الاختلالات العصبية البيولوجية الواسعة النطاق وتسليط الضوء عليها مما يزيد من تعرض النسل المعرض للخطر لخطر الاضطرابات النفسية العصبية".

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يتناولن الحشيش أثناء الحمل يحدث لديهن مشاكل في النشاط البدني، حيث يمكن نقل المواد الكيماوية من الأم إلى النسل من خلال دم المشيمة