سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

تدخين الأم للحشيش أثناء الحمل يعرض الذكور لخطر الإدمان في المستقبل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:59 م
تدخين الأم للحشيش أثناء الحمل يعرض الذكور لخطر الإدمان في المستقبل تدخين الحشيش خلال الحمل
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير دراسة جديدة أجريت على الفئران إلى أن استخدام الحشيش أثناء الحمل يمكن أن يسبب تغييرات دماغية ضارة للطفل ، وخصوصا إذا كان الجنين صبى.

وفقا لتقريرموقع جريدة " ديلى ميل" أشارت إلى أن ذكور الفئران التى تتعرض للحشيش من قبل الأم فى الرحم، أنتجت المزيد من هرمون الدوبامين، بينما وجدت التجارب أنها غيرت أدمغة وسلوك القوارض المختبرية فى الذكور، ولكن الأمر نفسه لا ينطبق على الإناث، كما يقول الفريق الدولي.

صورة خبر ديلى ميل عن تدخين الحشيش
صورة خبر ديلى ميل عن تدخين الحشيش

 

حيث تعد الإثارة المعززة باستمرار لخلايا الدوبامين هي عامل خطر عصبي تنموي راسخ يمنح قابلية التعرض للاضطرابات النفسية، وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Neuroscience، تم إعطاء الفئران الحامل الحقن اليومية لكمية من THC (رباعي هيدروكانابينول) تعادل جرعات منخفضة في البشر.

وقالت مؤلفة المراسلة الدكتور ميريام ميليس، من جامعة كالياري في مونسيراتو، إن التعرض للحشيش أثناء الوجود في الرحم قد يغذي سلوكيات المخاطرة لدى الأولاد المراهقين.

وقالت الدكتور ميليس: "بينما يحذر الأطباء النساء الحوامل من تناول المشروبات الكحولية والكوكايين بسبب آثارها الضارة على الجنين، ولكننا بناء على ما توصلنا إليه من نتائج، فإننا نوصيهم أيضًا بتقديم النصح لهم بشأن عواقب استخدام الحشيش أثناء الحمل عموما وخصوصا إذا كان الجنين ذكر .

وأضافت الطبيبة " أن النتائج الحالية مهمة للغاية لكشف النقاب عن الاختلالات العصبية البيولوجية الواسعة النطاق وتسليط الضوء عليها مما يزيد من تعرض النسل المعرض للخطر لخطر الاضطرابات النفسية العصبية".

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يتناولن الحشيش أثناء الحمل يحدث لديهن مشاكل في النشاط البدني، حيث يمكن نقل المواد الكيماوية من الأم إلى النسل من خلال دم المشيمة 


الحشيش أثناء الحمل

اضطرابات عصبية

هرمون الدوبامين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة