تداول 481 شاحنة و 76 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 481 شاحنة بضائع، و76 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 32 شاحنة و8 سيارة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 114 شاحنة و32 سيارة وغادرت السفينتين أمانة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 130 شاحنة و32 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 25 شاحنة، و2 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا، إيلة، بريدج وعلى متنهم 180 شاحنة و2 سيارة.