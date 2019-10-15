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تحرير 76 قضية تموينية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:40 م
تحرير 76 قضية تموينية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، حملة موسعة بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع مديرية التموين بالغربية، لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 76 قضية تموينية متنوعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بتحرير 54 قضية لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين فى تصنيع وتداول الأغذية، وتحرير 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير قضية استخدام أكياس سوداء فى غير الغرض، بإجمالى 76 قضية بإجمالى 3 طن و800 كيلو منظفات صناعية، و250 كيلو دقيق بلدى مدعم و250 كيلو حمص و260 كيلو رنجة و17كيلو فسيخ، و59 كيلو حلوى، و153عبوة مواد غذائية، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


مدير امن الغربية

تحرير قضايا تموينية بالغربية

مباحث تموين الغربية

الغربية

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