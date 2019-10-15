تحرير 1406 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1406 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 540 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و58 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و63 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 13 سيارة بدون لوحات.

وحرر 135 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و35 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 26 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و 28 مخالفة بيئة، و 137 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 32 مخالفة خط السير، و29 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و24 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 32 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 23 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 68 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و31 مخالفة إزالة فاميه، و60 مخالفة مواقف عشوائية، و20 مخالفة طمس لوحات معدنية، و39 مخالفة تحميل ركاب بالأجر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.