كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "كريم.ن"، و "محمد.ع"، و"عمرو. إ"، عاطلين، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الاجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهمين، وأقروا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.