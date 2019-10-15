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تجديد حبس 3 شباب بتهمة التحرش بالطالبات أمام المدارس بالسلام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:57 م
تجديد حبس 3 شباب بتهمة التحرش بالطالبات أمام المدارس بالسلام جريمة التحرش-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 شباب بتهمة التحرش بالطالبات أمام المدارس بمنطقة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يقوموا بالتحرش بالفتيات ومضايقتهن أمام المدارس مستغلين زحام الشوارع أثناء خروج الطالبات.
 
وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عدد من الشباب بالتحرش بالفتيات ومضايقتهن أمام المدارس، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين، وتبين بأنهم هم "هاني .م"، و "أحمد.ع"، و "وليد .س"، عاطلين،  واعترفوا بارتكابهم وقائع التحرش بالفتيات أمام المدارس، وتم اقتيادهم لقسم شرطة السلام ثان، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

تحرش

نيابة السلام

التحرش بالطالبات

قسم السلام

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