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تجديد حبس متهم بحادث معهد الأورام 15 يوما احتياطيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:20 م
تجديد حبس متهم بحادث معهد الأورام 15 يوما احتياطيا انفجار معهد الاورام - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حسام عادل، المتهم بالتورط فى حادث انفجار معهد الأورام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة في تورطه بالحادث الذى وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكى المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.

 

يشار إلى أن النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار، وكشفت وزارة الداخلية، فى بيانها، أن انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام والذي تبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.

 

وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم وآخر بمدينة الشروق، ضمت عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى الحادث، اتخذوا من تلك الأوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

 

وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17 عنصر بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.


تفجير معهد الاورام

نيابة امن الدولة

انفجار معهد الاورام

معهد الاورام

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