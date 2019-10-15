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تجديد حبس متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:25 م
تجديد حبس متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس متهمين، 15 يوما احتياطيا لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين كلا من: منصور موسى، ورزق عبد الحميد، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


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