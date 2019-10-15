تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس متهمين 45 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهمين : " "سلمان الشحات، ومحمد بحيرى"، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.