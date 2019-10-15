تجديد حبس صاحب سيارة بالإسكندرية خطف سائقها لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب سيارة وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف واحتجاز سائق والتعدى عليه وإجباره توقيع إيصالات أمانة لفقد سيارة المتهم الاول.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بغياب شقيقها سائق، 29 سنة، مُقيم بدائرة القسم، ويعمل على سيارة أجرة ميكروباص ملك عامل عن مسكنه منذ يوم 7 أكتوبر.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مالك السيارة الميكروباص، وعاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وإحتجازهم المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المُختطف بمكان إحتجازه وتبين أنه موثوق اليدين وبه إصابات عبارة عن كدمات بالوجه وحروق بالذراعين، وبسؤاله قرر قيام المتهمين بإقتياده عنوه وإحتجازه بمكان الضبط والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطفاء أعقاب السجائر بذراعيه وإجباره على توقيع 29 إيصال أمانة "خالى البيانات"، وذلك لقيامه بإبلاغ مالك السيارة بفقده السيارة عقب قيامه بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولا يتذكر مكانها.

وبمواجهة المتهمين أيدوا ماجاء بأقوال المجنى عليه وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن الإيصالات، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل عن ضبط السيارة المُشار إليها بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.