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تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 15 يوماً

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:18 م
تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 15 يوماً محكمة - أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين، لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هم "و. ع "، و"ح. م"، عاطلين، عثر بحوزتهما على كتب خاصة بالجماعة المحظورة وأوراق تحريضية ضد الدولة، فيما أنكر المتمين انضمامهم لتلك الجماعة.
 
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بانضمام عاطلين لجماعة محظورة، وبحوزتهم كتب وأوراق تحريضية ضد الدولة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهم كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم وأوراق تحريضية ضد الدولة، وتم اقتيادهم للقسم وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 


جماعة محظورة

نيابة القاهرة الجديدة

الانضمام لجماعة محظورة

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