تجديد حبس استشارى تحاليل وضبط طالب للنصب على المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس استشارى تحاليل، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها تشطيب العقارات.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال، بورود بلاغ من 3 اشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الرمل أول، يفيد بقيام استشارى تحاليل طبية ويعمل فى مجال العقارات، مقيم بكفر الشيخ - سبق اتهامة فى عدد 5 قضايا " تبديد – شيك " محبوس إحتياطياً حالياً بقسم شرطة سيدي جابر على ذمة إحدى القضايا، وطالب ويعمل فى مجال العقارات وتشطيب الوحدات السكنية بالإسكندرية - مقيم بالإسكندرية - سبق إتهامه فى 13 قضية " إستيلاء – نصب "، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5 %، إلا أنهم توقفا عن سداد الأرباح .

أكدت التحريات صحة الواقعة وتلقى مبالغ مالية من الشاكين فى غضون عام 2019 بلغ إجماليها 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5% ، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستخراج الأول من محبسه وعرضه على النيابة التى باشرت التحقيق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.