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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:28 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5718.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.370 نقطة ليصل إلى مستوى 6233.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4714.08 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 69.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار كويتى عبر 2449 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.
 
وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.71%، تليه شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.57%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.86% ثم شركة المال للاستثمار  بنسبة 9.24%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 7.51%.

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