تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5718.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.370 نقطة ليصل إلى مستوى 6233.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4714.08 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 69.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار كويتى عبر 2449 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.71%، تليه شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.57%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.86% ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.24%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 7.51%.