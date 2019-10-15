تباطؤ السير فى منتصف الأربعينيات تشير إلى سرعة المضى نحو الشيخوخة

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كشفت دراسة أجراها مجموعة من العلماء أن سرعة مشى المرء فى منتصف الأربعينيات من العمر يعد دليلا على مدى تقدم المخ والجسد نحو الشيخوخة، وكشفت الدراسة التى نشرت فى "جاما نيتوورك أوبن" أن الباحثين تمكنوا من اختبار سرعة المشى وربطها بعملية الدخول لمرحلة الشيخوخة.

ولا يقتصر الأمر على دخول الأجسام الأبطأ لمرحلة الشيخوخة بشكل أسرع إنما كشف العلماء أن وجوههم تبدو أكثر تقدما فى العمر، كما أن المخ لدى هؤلاء يكون أصغر حجما، كما ربطت الدراسة بين سرعات المشى وبين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والانهيار الكامل للجسد ووظائف الأعضاء.