تاخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتب أحمد مصطفى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن مواعيد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السويسرية رقم 239 المتجهة إلى زيوريخ تأخرت لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة خطوط لوفتهانزا رقم 585‪ المتجهة إلى فرانكفورت، بسبب أعمال الصيانة على الرحلة.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات فى مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.