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تاجر أسماك يتهم موظف بالاستيلاء على مبلغ مالى فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:47 م
تاجر أسماك يتهم موظف بالاستيلاء على مبلغ مالى فى الإسماعيلية اللواء جمال غزالى مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على مشرف بأحد الشركات المتخصصة فى صناعة الألمونيوم بالإسماعيلية، اتهمه تاجر اسماك بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية حوالى 120 ألف جنيه بدعوى تشغيلها له فى تجارة الالمونيوم نظير ربح شهرى غير محدد القيمة دون الوفاء بالالتزام معه.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " نبيل.ع.خ"50 عام تاجر اسماك مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بتضرره من "محمد.أ.م"55 عام مشرف بطلاء المعادن الألمونيوم بأحد مصانع الألمونيوم بالإسماعيلية مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية لقيامه بالاستيلاء منه على مبالغ مالية قدرت حوالى 120 الف جنيه بدعوى تشغيلها له فى تجارة الألمونيوم نظير ربح شهرى غير محدد القيمة دون الوفاء بالالتزام معه.

وبإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكى وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر رقم 9143 لسنة 2019 جنح مركز شرطة ابوصوير بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


الاسماعيلية

الاموال العامة

النصب والاحتيال

شركة الالمونيوم

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