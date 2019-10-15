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بومبيو يؤكد لـ"الرئيس العراقى" ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:55 م
بومبيو يؤكد لـ"الرئيس العراقى" ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى مايك بومبيو
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أكد خلال اتصال مع الرئيس العراقى ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى.

وكان مسؤول فى الخارجية الأميركية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.

 

 

 


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تركيا

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