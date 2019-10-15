بومبيو يؤكد لـ"الرئيس العراقى" ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى

كتب أحمد عرفة

ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أكد خلال اتصال مع الرئيس العراقى ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى.

وكان مسؤول فى الخارجية الأميركية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.