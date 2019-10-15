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بوتين: سياحنا أنفقوا فى الإمارات مثل حجم التبادل التجارى بين بلدينا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:16 م
بوتين: سياحنا أنفقوا فى الإمارات مثل حجم التبادل التجارى بين بلدينا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات الأنباء

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أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالعلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبوظبى، وخاصة فى قطاعات كالسياحة، وقال إن تدفق السياح الروس على الإمارات نما العام الماضى بنسبة 23%

وأضاف أن السياح الروس انفقوا فى الإمارات نحو 1.3 مليار دولار وهو رقم قريب من حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى بلغ العام الماضى نحو 1.7 مليار دولار.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار الرئيس الروسى إلى أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للسائح الروسى، لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا والإمارات تواصل تطورها وفق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة فى 2018.

وجاء تصريح الرئيس الروسى فى كلمته خلال جلسة محادثات موسعة بين البلدين عقدت اليوم فى أبوظبي، ترأسها ولي عهد أبوظبى محمد بن زايد آل نهيان.

 


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