بعثة الاتحاد الأوروبى: حسن سير الانتخابات عزز مكانة تونس على الساحة الديمقراطية

تونس (أ ش أ)

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التونسية فابيو ماسيمو كاستالدو، أن حسن سير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية عزز مكانة تونس البارزة على الساحة الديمقراطية.

وقال كاستالدو- خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، لعرض التقرير الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية - إن الانتخابات جرت فى جو هادئ، كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت فى تنظيم ثلاثة مواعيد انتخابية فى وقت ضيق بمستوى عال من الحرفية والشفافية.

ودعا كاستالدو البرلمان إلى الانكباب على إرساء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية للتفرغ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح التربوى وتوظيف الشباب.

يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التونسية تضم 75 مراقبا، وقد قامت بمراقبة كاملة للعملية الانتخابية منذ انطلاقها، وستستمر فى مراقبة المسار الانتخابى لحين البت فى الطعون والإعلان النهائى عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، بينما من المقرر أن تصدر فى يناير المقبل تقريرها النهائى بخصوص المسار الانتخابى بالكامل، متضمنا عددا من التوصيات لتعزيز مكانة تونس فى ترسيخ الديمقراطية.

من جانبه أشاد مدير بعثة مركز (كارتر) لمراقبة الانتخابات دونالد بيسون، بنجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فى تنظيم ثلاث محطات انتخابية فى ظرف شهر.

وقال بيسون - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة (تونس) - إن تنظيم الانتخابات بتونس كان خطوة جيدة وإيجابية للبلاد، وأن ارتفاع إقبال الناخبين على التصويت خاصة فى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية كان "إيجابيا".

من جهته، قال سلام فياض رئيس بعثة (كارتر) إن العملية الانتخابية فى تونس تميزت بقدر عال من التنافس خاصة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأن إدارتها إجرائيا وتنظيميا تمت بشكل سلس.

وحث الفائزين الجدد، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، على استئناف الجهود من أجل استكمال المسار الديمقراطى وحمايته بانطلاقهم فى وضع الخطوط العريضة لبرنامج يخص كل الأطياف السياسية والعمل بشكل جاد للنهوض بوضع تونس والتصدى للتحديات الجسيمة التى تواجهها خاصة الإقتصادية منها.