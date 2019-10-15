سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

بعثة الاتحاد الأوروبى: حسن سير الانتخابات عزز مكانة تونس على الساحة الديمقراطية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:01 م
بعثة الاتحاد الأوروبى: حسن سير الانتخابات عزز مكانة تونس على الساحة الديمقراطية انتخابات تونس
تونس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التونسية فابيو ماسيمو كاستالدو، أن حسن سير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية عزز مكانة تونس البارزة على الساحة الديمقراطية.

وقال كاستالدو- خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، لعرض التقرير الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية - إن الانتخابات جرت فى جو هادئ، كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت فى تنظيم ثلاثة مواعيد انتخابية فى وقت ضيق بمستوى عال من الحرفية والشفافية.

ودعا كاستالدو البرلمان إلى الانكباب على إرساء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية للتفرغ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح التربوى وتوظيف الشباب.

يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التونسية تضم 75 مراقبا، وقد قامت بمراقبة كاملة للعملية الانتخابية منذ انطلاقها، وستستمر فى مراقبة المسار الانتخابى لحين البت فى الطعون والإعلان النهائى عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، بينما من المقرر أن تصدر فى يناير المقبل تقريرها النهائى بخصوص المسار الانتخابى بالكامل، متضمنا عددا من التوصيات لتعزيز مكانة تونس فى ترسيخ الديمقراطية.

من جانبه أشاد مدير بعثة مركز (كارتر) لمراقبة الانتخابات دونالد بيسون، بنجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فى تنظيم ثلاث محطات انتخابية فى ظرف شهر.

وقال بيسون - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة (تونس) - إن تنظيم الانتخابات بتونس كان خطوة جيدة وإيجابية للبلاد، وأن ارتفاع إقبال الناخبين على التصويت خاصة فى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية كان "إيجابيا".

من جهته، قال سلام فياض رئيس بعثة (كارتر) إن العملية الانتخابية فى تونس تميزت بقدر عال من التنافس خاصة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأن إدارتها إجرائيا وتنظيميا تمت بشكل سلس.

وحث الفائزين الجدد، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، على استئناف الجهود من أجل استكمال المسار الديمقراطى وحمايته بانطلاقهم فى وضع الخطوط العريضة لبرنامج يخص كل الأطياف السياسية والعمل بشكل جاد للنهوض بوضع تونس والتصدى للتحديات الجسيمة التى تواجهها خاصة الإقتصادية منها.

 


انتخابات تونس

تونس

بعثه الاتحاد الاوروبى

انتخابات الرئاسه التونسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص

تحديات داخلية وخارجية تواجه رئيس تونس الجديد موقفه من التيارات المتشددة وملف الاغتيالات وتشكيل الحكومة والبطالة والعلاقات الدولية .."قيس سعيد " أمام مشهد سياسى مرتبك داخليا وخارجيا وطموحات عريضة من الشباب

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:01 م

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:09 م

تعرف على أبرز اتجاهات "قيس سعيد" فى القضايا المهمة.. العمل من أجل فلسطين.. تونس تتجه لعلاقات دولية متوازنة.. والإقرار بحق الليبيين فى تقرير مصيرهم.. وعن التنظيم السرى لـ"النهضة": نرفض وجود أى جهاز خارج القانون

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:12 ص

رئيس حكومة تونس يهنئ قيس سعيد بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:24 م

س و ج.. بعد إعلان قيس سعيد رسميا رئيسا لتونس وساكن قصر قرطاج الجديد.. أين يقع القصر ومتى بدأ تشييده وما هى مكوناته؟.. ما الأسماء المدونة على القاعات وكم رئيس تسلم مفاتيحه؟.. ومن هى حسناء قرطاج الجديدة؟.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة