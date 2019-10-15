سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

بروتوكولات تعاون لـ"غرفة الجيزة" مع "المشروعات الصغيرة" لتوفير فرص استثمارية للشباب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:36 ص
بروتوكولات تعاون لـ"غرفة الجيزة" مع "المشروعات الصغيرة" لتوفير فرص استثمارية للشباب عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتزم غرفة الجيزة التجارية، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب من أبناء محافظة الجيزة، معلنًة البدء فى إنشاء مركز تدريب دائم بمقر الغرفة لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.
 
وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن مجلس الإدارة وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مع بنك التعمير والإسكان، بهدف توفير المزيد من التيسيرات أمام الشباب الراغب فى إقامة مشروعاته الخاصة وتتولى الغرفة بموجب البروتوكولات تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات الشبابية.
 
وأشار "ناصر"، إلى أن الغرفة بصدد تفعيل التعديل الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والذي سمح لمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات باستثمار ما نسبته 30% من احتياطاتها النقدية فى إقامة مشروعات استثمارية تنموية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للغرف التجارية هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لمنتسبيها من التجار وهو ما سترتكز عليه مشروعات الغرفة خلال المرحلة المقبلة.
 
وقرر مجلس إدارة الغرفة البدء فى إجراءات إقامة مركز تدريب دائم بمقر الغرفة يتولى تنفيذ دورات تدريبية متتالية لشباب الخريجين الأبناء التجار من منتسبي الغرفة على فنون البيع والتسويق والابتكار بهدف تأهيلهم بشكل علمي على الاحتياجات الفعلية لسوق العملي، وقرر مجلس الإدارة مخاطبة عدد من الجامعات المصرية لترشيح مدربين معتمدين لإتمام تلك الدورات.

الغرف التجارية

غرفة الجيزة

أخبار اقتصاد

المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة