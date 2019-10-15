سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:33 ص
انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات العقار المنهار
الاسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى وسط الإسكندرية عن سقوط عقار بـ 32 شارع الإمام مالك بالعطارين دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار بيان صادراليوم من حى وسط إلى أن غرفة عمليات الحى قد تلقت بلاغ بسقوط عقار مهجور مكون من ثلاث طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بـ32 شارع الإمام مالك بالعطارين.

وقام اليوم العميد فادي وديع رئيس حي وسط بالانتقال إلي موقع العقار يرافقه سكرتير عام الحي، مهندس المنطقة، وجميع الإدارات المعنية.

وتبين بالمعاينة انهيار العقار بالكامل دون حدوث خسائر أو اصابات، وقام الحي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بوضع حواجز حول العقار حرصا علي سلامة المارة.

ووجه العميد فادي نقولا رئيس حي وسط جهاز النظافة بالحي بسرعة رفع الأنقاض وفتح الشارع للمارة والمرور، كما قام  التوجيه بسرعة معاينة العقارات المجاورة في الشارع ، للوقوف علي حالتها الإنشائية وسلامتها البنائية حفاظا على حياة السكان والمارة.

من جهة أخرى ، قامت إدارة النظافة بحي وسط اليوم برفع مخلفات تطهير الترعة بمدخل ابيس 10 ، بالإضافة الى رفع مخلفات سقوط عقار بـ 32 شارع الامام ، مالك بالعطارين ، لفتح الشارع للمارة والمرور، وذلك بعمال ومعدات الإدارة.

فيما قامت اليوم حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع محرم بك وباب شرق ، حيث توجهت الحملة الي شوارع زين العابدين ،الرصافة ،عبد القادر الغرياني، محرم بك ، قنال السويس، والحضرة البحرية.


الاسكندرية

حى وسط

انهيار عقار

عقارات قديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيابة كرموز تصرح بدفن شاب لقى مصرعه فى انهيار عقار بالإسكندرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:35 م

مصرع شاب وإصابة 2 فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:50 ص

صور.. انهيار عقار وسط الإسكندرية دون اصابات

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 12:58 ص

النيابة تنتظر تقرير اللجنة الهندسية بأسباب انهيار عقار المرج

السبت، 28 سبتمبر 2019 06:30 ص

صور.. إصابة شخص فى انهيار عقار بالمرج وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 08:39 م

أمن الجيزة يكشف مفاجأة.. التنقيب عن الاَثار وراء انهيار عقار بأوسيم

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:57 م

مصرع سيدة فى انهيار عقار بقرية ميت العامل بأجا دقهلية

الخميس، 05 سبتمبر 2019 09:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة