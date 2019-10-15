انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية - جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية عن سقوط عقار بـ 32 شارع الإمام مالك بالعطارين دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار بيان صادراليوم من حى وسط إلى أن غرفة عمليات الحى قد تلقت بلاغ بسقوط عقار مهجور مكون من ثلاث طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بـ32 شارع الإمام مالك بالعطارين.

وقام اليوم العميد فادي وديع رئيس حي وسط بالانتقال إلي موقع العقار يرافقه سكرتير عام الحي، مهندس المنطقة، وجميع الإدارات المعنية.

وتبين بالمعاينة انهيار العقار بالكامل دون حدوث خسائر أو اصابات، وقام الحي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بوضع حواجز حول العقار حرصا علي سلامة المارة.

ووجه العميد فادي نقولا رئيس حي وسط جهاز النظافة بالحي بسرعة رفع الأنقاض وفتح الشارع للمارة والمرور، كما قام التوجيه بسرعة معاينة العقارات المجاورة في الشارع ، للوقوف علي حالتها الإنشائية وسلامتها البنائية حفاظا على حياة السكان والمارة.

من جهة أخرى ، قامت إدارة النظافة بحي وسط اليوم برفع مخلفات تطهير الترعة بمدخل ابيس 10 ، بالإضافة الى رفع مخلفات سقوط عقار بـ 32 شارع الامام ، مالك بالعطارين ، لفتح الشارع للمارة والمرور، وذلك بعمال ومعدات الإدارة.

فيما قامت اليوم حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع محرم بك وباب شرق ، حيث توجهت الحملة الي شوارع زين العابدين ،الرصافة ،عبد القادر الغرياني، محرم بك ، قنال السويس، والحضرة البحرية.