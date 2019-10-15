سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق أعمال المؤتمر العالمى الخامس للإفتاء اليوم بمشاركة 85 دولة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 ص
انطلاق أعمال المؤتمر العالمى الخامس للإفتاء اليوم بمشاركة 85 دولة دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وبحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم، تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، وتستمر أعماله على مدار يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري.
 
ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.
 
ويشهد المؤتمر أيضًا عدة جلسات على مدار يومي المؤتمر يشارك فيها كبار العلماء والمفتين من بينهم الدكتور محمد الخلايلة، المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، و الدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين، و الدكتور بو عبد الله بو غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، وكذلك  الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني العراقي، و المستشار منصور نياس مستشار الرئيس السنغالي، إضافة إلى حضور  الدكتور علي جمعة ـ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، والحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، و الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 
 
كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، أن الأمانة تبعث من خلال مؤتمرها رسالة مهمة، مفادها دعم التماسك الاجتماعي المعاصر، والمشاركة في عمليات العمران والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة، فضلًا عن التأكيد على تبني أمانة الإفتاء العالمية هدفًا استراتيجيًّا مرحليًّا يتبنَّى تجديد الخطاب الديني وفق آليات حديثة، وتجفيف منابع التطرف، والسعي إلى تقديم نموذج إفتائي يعتمد تقديم منهجية تسعى إلى الإسهام في حل المشكلات ودعم الاستقرار والمشاركة الحضارية والإنسانية.
 
وأضاف الأمين العام لأمانة الإفتاء، أن ما يعيشه العالم اليوم من تقارب في الاتصالات والمواصلات وتدافع عظيم في عالم الأفكار والاتجاهات يطرح علينا تحديات جسامًا، خصوصًا في إدارة الخلاف الفقهي الموروث واستثماره في معالجة القضايا والمشكلات الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف في الأساس إلى إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، وتجديد النظر إلى الخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وكذلك تحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، إضافة الى تنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم.
 
وشدد  نجم على أهمية الخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي وعلى رأسها إعلان وثيقة: "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدني من استثمار الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان وكافة المجالات الاجتماعية والإنسانية.
 

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

مؤتمر الافتاء

الخلاف الفقهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة