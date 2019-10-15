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"اليوم السابع" يستعرض بالشرح والتفاصيل كواليس العدوان التركى على شمال سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:46 م
"اليوم السابع" يستعرض بالشرح والتفاصيل كواليس العدوان التركى على شمال سوريا الجيش التركى فى سوريا
كتب: أحمد جمعة

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يستعرض "اليوم السابع" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل العدوان التركى على الأراضى السورية، والأسباب التى دفعت أنقرة إلى الدخول للمناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية فى شمال البلاد.

ويتناول "اليوم السابع" بالشرح المفصل الأطماع التركية فى الدول العربية وخاصة فى شمال سوريا والعراق، والذريعة التى تستند عليها أنقرة فى دخول مدن الشمال السورى وعلاقة ذلك بـ"الميثاق الملى" الذى أصدره البرلمان العثماني في عام 1920 بما يجرى فى سوريا اليوم.

يتناول مقطع الفيديو شرح لآخر تطورات العدوان التركى على الأراضى السورية والمناطق التى تسيطر عليها أنقرة، بالإضافة لإحصائية بأعداد الضحايا من المدنيين والجرحى منذ إطلاق تركيا للعملية العسكرية فى شمال سوريا 9 أكتوبر الجارى.


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