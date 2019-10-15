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اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:26 م
اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عدده المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستثمرى مصر فى الخارج، إضافة إلى آخر تطورات العدوان التركى على سوريا.


 

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اليوم السابع بلس

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