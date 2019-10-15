الهجرة: 65 مصريا حققوا نجاحات فى بلاد المهجر يشاركون فى مؤتمر "مصر تستطيع"

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" في مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بحضور 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساته دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة "مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل فى جامعة كارلتون بكندا، والذى شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة على شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للمؤتمر منذ دورته الأولى، مشددة على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".