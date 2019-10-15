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خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار..

الهجرة والتخطيط يكرمان اسم العالم الراحل عبد الحليم عمر صاحب اختراع الهراس أمير

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:26 م
الهجرة والتخطيط يكرمان اسم العالم الراحل عبد الحليم عمر صاحب اختراع الهراس أمير مؤتمر مصر تستطيع
كتب أحمد حمادة - محمود راغب

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شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمة وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم اسم العالم المصرى الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذى شارك فى الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".

وتسلم التكريم السيدة بيفرلي حليم، حرم البروفيسور الراحل عبد الحليم، الذى يعد من أوائل خبراء سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع وشارك فة المؤتمر الأول ديسمبر 2016.

‎وقالت وزيرة الهجرة إن تكريم اسم العالم الراحل عبد الحليم عمر هو أبسط تعبير عن مكانة الفقيد، فهو أحد أنبغ عقول مصر بالخارج فى مجال الهندسة، وصاحب اختراع "الهراس أمير"، حيث توفي بمدينة أوتاوا بكندا يوم الجمعة الماضي، تاركًا إرثًا هامًا من العلم والمعرفة، فضلا عن مشاركته وتقديم خبراته لوطنه الغالي مصر.

وكان العالم الراحل الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، على علاقة طيبة ببلده مصر، وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع "الهراس أمير"؛ لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%، ليساعد فى خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات فى الأسفلت مستقبلًا.

وفى أبريل 2018، تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات الهراس أمير 3، بين وزارة الإنتاج الحربى والدكتور عبد الحليم عمر وشركة توملينسون، والذى بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمة واعتمادها لأول (هراس أمير 3).

تم الانتهاء من تنفيذ المكونات وتصديرها إلى الجانب الكندي في يوليو 2018 لاختبار الهراس بولاية "أوتاوا" من قبل الدكتور عبد الحليم عمر بدولة كندا، وتم تجربته بنجاح في أغسطس 2018، تمهيدًا للإنتاج الكمي للهراس وتصديره لدول العالم ومنها كندا، وقد تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد ٢ هراس إلى كندا فى إبريل 2019، وتم الانتهاء من تنفيذها وتم تصديرها إلى الجانب الكندى فى أول أغسطس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  بمشاركة نحو 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، بهدف استعراض سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض موسع لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية بهدف تحفيز الاستثمار بها.

 

 

 
 
 

 


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