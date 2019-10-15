النيابة تستعلم عن حالة 5 مصابين بحادث تصادم فى التجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، الاستعلام عن حالة 5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق شارع التسعين بالتجمع، لسماع أقوالهم حول الحادث.

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلتان فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وانقلاب أحدهما أعلى طريق التسعين فى التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى التجمع بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.