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النيابة تستعلم عن حالة 5 مصابين بحادث تصادم فى التجمع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:01 م
النيابة تستعلم عن حالة 5 مصابين بحادث تصادم فى التجمع انقلاب سيارة نتيجة الحادث
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة القاهرة الجديدة، الاستعلام عن حالة 5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق شارع التسعين بالتجمع، لسماع أقوالهم حول الحادث.

 

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلتان فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وانقلاب أحدهما أعلى طريق التسعين فى التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى التجمع بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 


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