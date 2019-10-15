المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين سقطا بمخدر الحشيش فى بدر

كتب أحمد حسنى

أرسلت نيابة الشروق وبدر، عينة من مخدر الحشيش، ضبطت بحوزة عاطلين، إلى المعمل الكيميائى بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها.

واعترف المتهمين، "مصطفي .م"، و"أحمد. ف"، عاطلين، أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات، بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وأقروا بحيازتهما على 90 قطعة حشيش قبل ترويجهما بدائرة القسم.

البداية الواقعة كانت بورود معلومات لقسم شرطة بدر، يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1300 جنيه من متحصلات تجارتهما ، حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.