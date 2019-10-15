المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بالزاوية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطلين، بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة، بالإضافة إلى حيازة سلاح نارى " بندقية آلية "، فى الزاوية الحمراء.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء، القى القبض على كلا من "سمير.ج" 30 سنة مسجل خطر، و"فوزى.ع " 28 سنة، عاطل، مستقلان سيارة قاموا باستئجارها وبدون لوحات معدنية، أثناء ترددهما على دائرة القسن، حيث عثر بحوزتهما على المضبوطات من المواد المخدرة " كيلو من مخدر الحشيش "و و 3000 الاف جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح نارى " بندقية آلية ".

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى إحالته ما عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الحنايات، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات.