المشدد 5 سنوات لـ "سياس جراج " بتهمة الإتجار فى المخدرات

كتب : عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، " سايس جراج " بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار في منطقة النهضة .

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام "وائل.م" وشهرته "عجله"، بممارسة نشاطا إجراميا، فى ترويج والتجار الأقراص المخدة. ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من آلف قرص مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم إحالته للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق .