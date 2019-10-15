سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لـ "سياس جراج " بتهمة الإتجار فى المخدرات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:23 م
المشدد 5 سنوات لـ "سياس جراج " بتهمة الإتجار فى المخدرات محكمة-أرشيفية
كتب : عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، " سايس جراج " بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار في منطقة النهضة .
 
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام "وائل.م" وشهرته "عجله"، بممارسة نشاطا إجراميا، فى ترويج والتجار الأقراص المخدة. ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من آلف قرص مخدر،  وبمواجهته اعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم إحالته للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق . 
 
 

السجن المشدد

أقراص مخدرة

قسم النهضة

مكافحة المخدرات

المخدرات فى السلام

تاجر مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة