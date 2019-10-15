المستشارة الألمانية ورئيسة وزراء النرويج يطالبان تركيا بالانسحاب من شمال سوريا

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طالبت كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرغ، بإنهاء العملية العسكرية التركية، والانسحاب من شمال سوريا.

وقالت ميركل عقب لقائها مع رئيسة وزراء النرويج في برلين، إن هذه العملية تجلب معها "على نحو واضح الكثير من المعاناة الإنسانية".

وأعربت ميركل عن رضاها عن الإدانة الشديدة للعملية العسكرية من قبل كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج أمس الإثنين، وقالت: "أنا سعيدة بأنه كان هناك وحدة في الموقف".

وذكرت ميركل اليوم الثلاثاء أنه يتعين أيضا التحدث عن هذا الموضوع داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنتمية إليه تركيا.