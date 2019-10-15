المركزى للمحاسبات يشارك بورشة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية بتونس

كتب إبراهيم قاسم

يواصل الجهاز المركزى للمحاسبات المصرية مشاركاته فى المنتديات والمؤتمرات واللقاءات التدريبية الدولية فى إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات فى مجال المحاسبة والرقابة المالية، حيث يشارك الجهاز فى ورشة العمل التى تنظمها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول موضوع " الرقابة فى مناخ صعب ومعقد" والمقرر أن تستضيفها الأمانة العامة للمنظمة بتونس خلال يومى 17-18 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يمثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى ورشة العمل المحاسب هشام هيكل وكيل وزارة بإدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية .

وتساهم هذه الورشة فى رفع مستوى القدرات المهنية لأعضاء المنظمة العربية على الصعيد الدولى، وتتمثل الأهداف الرئيسية للورشة فى إنشاء منتدى للمدققين العاملين فى مناخ صعب أو معقد لتبادل الخبرات والمعرفة، وكذلك اتاحة فرصة للمناقشة.

كما تهدف إلى تمكين فريق العمل الخاص بالتدقيق فى مناخ معقد وصعب من معرفة أعمق بالخبرات العملية للأجهزة العليا للرقابة والتى تعمل فى بيئات مختلفة.