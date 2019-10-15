المبعوث الرئاسي الروسي لسوريا: لن نسمح بأى اشتباك بين تركيا وسوريا

رويترز

قال المبعوث الروسى لسوريا، ان بلاده لن تسمح بأى اشتباك بين تركيا وسوريا، ولديها شكوك فى ان واشنطن ستسحب قواتها من سوريا.

فيما قال المبعوث الروسى لروسيا، كما نُشر عل "رويترز"، أن هناك محادثات جارية بين سوريا وتركيا