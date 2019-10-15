سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى المرج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:15 م
المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى المرج محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلان بالسجن المؤبد، وذلك وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد بدلئرة قسم شرطة المرج، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، فى المرج. 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "فاروق.م" وشهرته ابو الحديد 34 سنة بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " أحمد.س " عاطل 39 سنه، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة. 
 
وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 400 جرام من مخدر الهيروين "، مستقلا دراجة بخارية كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى حالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.
 
 

السجن المؤبد

مخدر الهيروين

اتجار المخدرات

حبس عاطلين

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة