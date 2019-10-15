الكهرباء توجه رؤساء شركات التوزيع بالاهتمام بصحة ودقة القراءات

كتبت رحمة رمضان

اجتمع صباح اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، للوقوف على مستجدات خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه الشركات التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات وتحرى الدقة فى القراءات والتحصيل لتلافى أخطاء الفواتير، والقضاء على شكاوى المواطنين، موكدا على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، كما اكد على أهمية إنتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها.

وأشار البيان إلى ضرورة تكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، بالإضافة إلى جودة وتحسين مستوى الخدمة وسرعة تنفيذ خطة التطوير وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، بالإضافة إلى جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وأكد على الدور الهام الذى تقوم به شركات التوزيع حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأضاف البيان، بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل الإجراءات داخل الشركات، والاهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك، وضرورة التعامل مع المواطنين بمنتهى الاهتمام والتقدير، مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية وخاصة للمحصلين لكيفية التعامل مع الجمهور.

وقال البيان، إنه من الضرورى التعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات فى بعض المناطق لتحقيق الصالح العام.

وشدد البيان، على سرعة تغيير العدادات الميكانيكية الحالية إلى عدادات مسبوقة الدفع وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه القطاع لتقدير الإستهلاك الحقيقى للمواطنين ضمن خطة الدولة للتحول إلى منظومة العدادات التكنولوجية الحديثة والشبكات الذكية، موكدا على الاهتمام بمشروع تطوير القرى ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير 145 قرية على مستوى الجمهورية بأعلى مستويات للجودة.

الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة " شعاع للخدمات العامة " وممثلى الشركة لمتابعة دقة قراءة العدادات، التى تم إسنادها للشركة بعدد من المناطق على مستوى التسع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذى تقوم به شركة شعاع حيث تم إسناد عملية قراءة العدادات لهم وذلك للتأكد من أخذ القراءات بطريقة صحيحة ودقيقة ومنتظمة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وناقش الوزير خلال الاجتماع كيفية القضاء على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وكذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والإهتمام بدقتها حيث تم إستعراض الآلية الجديدة التى يتم تجربتها وذلك من خلال تصوير العدادات للتحقق من صحة ودقة وانتظام القراءة .