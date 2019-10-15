سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء توجه رؤساء شركات التوزيع بالاهتمام بصحة ودقة القراءات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:09 م
الكهرباء توجه رؤساء شركات التوزيع بالاهتمام بصحة ودقة القراءات خطوط كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع صباح اليوم  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، للوقوف على مستجدات خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه الشركات التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الوزير شدد  خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات وتحرى الدقة فى القراءات والتحصيل لتلافى أخطاء الفواتير، والقضاء على شكاوى المواطنين، موكدا على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، كما اكد على أهمية إنتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها.
 
وأشار البيان إلى ضرورة تكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، بالإضافة إلى جودة  وتحسين مستوى الخدمة وسرعة تنفيذ خطة التطوير وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، بالإضافة إلى جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.
 
وأكد على الدور الهام الذى تقوم به شركات التوزيع حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.
 
وأضاف البيان، بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل الإجراءات داخل الشركات، والاهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك، وضرورة التعامل مع المواطنين بمنتهى الاهتمام والتقدير، مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية وخاصة للمحصلين لكيفية التعامل مع الجمهور.
 
وقال البيان، إنه من الضرورى التعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات فى بعض المناطق لتحقيق الصالح العام.
 
 وشدد البيان، على سرعة تغيير العدادات الميكانيكية الحالية إلى عدادات مسبوقة الدفع وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه القطاع لتقدير الإستهلاك الحقيقى للمواطنين ضمن خطة الدولة للتحول إلى منظومة العدادات التكنولوجية الحديثة والشبكات الذكية، موكدا على الاهتمام بمشروع تطوير القرى ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير 145 قرية على مستوى الجمهورية بأعلى مستويات للجودة. 
 
الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة " شعاع للخدمات العامة " وممثلى الشركة  لمتابعة دقة قراءة العدادات، التى تم إسنادها للشركة بعدد من المناطق على مستوى التسع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
 
وأكد الوزير على أهمية الدور الذى تقوم به شركة شعاع حيث تم إسناد عملية قراءة العدادات لهم وذلك للتأكد من أخذ القراءات بطريقة صحيحة ودقيقة ومنتظمة حفاظاً على حقوق المواطنين.
 
وناقش الوزير خلال الاجتماع كيفية القضاء على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وكذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والإهتمام بدقتها حيث تم إستعراض الآلية الجديدة التى يتم تجربتها وذلك من خلال تصوير العدادات للتحقق من صحة ودقة وانتظام القراءة .
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركات توزيع الكهرباء

فواتير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد" ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى غدا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:50 م

شركة مياه الجيزة تعلن تعطل الخط الساخن 125 بسبب قطع في كابل كهرباء

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:16 م

اجتماع لرؤساء شركات توزيع الكهرباء للتشديد على دقة القراءات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:51 ص

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:30 ص

القابضة المعدنية تفاوض الكهرباء لربط الطاقة لـ "الألومنيوم " بأسعار الخام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة