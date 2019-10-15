القوى العاملة: تسهيل إجراءات استصدار تراخيص العمل للشركات الروسية

كتب محمود راغب

التقى وزير القوى العاملة، سفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية فى مصر، وسيرجي باكونيايف مستشار السفارة، بديوان عام الوزارة، للتباحث حول أوجه وسبل التعاون المشترك بين الجانبين الخاصة بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص عمل الروسيين الذين يعملون بالشركات الروسية فى مصر في المشروعات القومية الكبرى، بحضور محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير.

وأكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين المصرى والروسى فى كافة المجالات، وأسسها المتين.

وشدد الوزير على حرص الدولة المصرية التام بتسهيل كافة إجراءات عمل الشركات الروسية العاملة في مصر في المشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل كافة المعوقات أمام كافة الشركات.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على تسهيل كافة إجراءات استصدار تراخيص العمل للروسيين الذين يعملون في الشركات الروسية في مصر، وخاصة الشركة القائمة على تنفيذ مشروع الضبعة، والعاملين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية بمنطقة قناة السويس، تعزيزًا لأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب الوزير بالتعاون بين الجانبين في كافة مجالات العمل خلال الفترة القادمة، معربًا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة العمل الروسية بعقد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تربط بينهما.

من جانبها أعربت سفيتلانا سوبوفا عن خالص شكرها لوزير القوى العاملة على تعاونه الجاد مع الجانب الروسي وتسهيلاته الكبيرة للشركات الروسية العاملة في مصر، في الأمور التي تخص العمالة الروسية، مؤكدًة أن هذا التطور يعكس عمق العلاقة بين الجانبين، ومن شأن القرارات التي اتخذها وزير القوى العاملة أن تسهم في زيادة جذب الاستثمارات الروسية في مصر.