القضاء العراقى يصدر حكمًا بالمؤبد على أحد إرهابيى "داعش"

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد بحق إرهابى عمل فى ورشة فنية لتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة بمحافظة الأنبار.

وقال المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن المُدان ينتمى لعصابات تنظيم "داعش"، واعترف بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، ثم عمل فى ورشة لتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة.

وأضاف البيان، أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المُدان وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.