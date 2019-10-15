الرئيسية حوادث القبض على عاطلين قبل ترويجهما نصف كيلو حشيش ببولاق الدكرور الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:07 م مخدر الحشيش - أرشيفية كتب بهجت أبو ضيف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على عاطلين لاتهامهما بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمضبوطات. وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة. بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. تجارة المخدرات بولاق الدكرور حيازة حشيش أمن الجيزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حبس عاطلين بتهمة حيازة هيروين وحشيش فى شبرا الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:47 ص إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى الزاوية الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:50 م المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الزاوية الحمراء الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:17 م ضبط 9 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش وأسلحة نارية بأسوان الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:48 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك" ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟ بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة