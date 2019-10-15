القبض على عاطلين قبل ترويجهما نصف كيلو حشيش ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على عاطلين لاتهامهما بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمضبوطات.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.