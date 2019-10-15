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القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة الخليفة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:16 م
القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة الخليفة حملة أمنية-أرشيفية
كتب سليم على

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بسرقة أحد المساكن بدائرة قسم الخليفة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادة تلقية بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، لديه معلومات جنائية مسجلة). 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة منازل

الخليفة

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