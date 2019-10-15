"القابضة للقطن" : تحسن النتائج المالية لشركات مصر وحلوان والدلتا للغزل

كتب عبد الحليم سالم

كشفت المؤشرات المالية لشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج ،عن تحسن نتائج الشركات بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الانتاجية وترشيد استهلاك الطاقة مع التحديث لبعض المعدات.

وبحسب المؤشرات خفضت شركة مصر للحرير الصناعى خسائرها إلى 156.4 مليون جنيه العام الماضى 2017-2018 ، مقابل 198.4 مليون جنيه العام المالى 206-2017، وبلغت إيرادات الشركة 25.9 مليون جنيه ،مقابل 36.4 مليون جنيه.

وتعمل الشركة فى إنتاج الألياف و الخيوط الصناعية والتركيبية والاتجار فيها و صناعة وتجارة المواد الكيماوية اللازمة لصناعتها نايلون بوليستر

وحول شركة مصر حلوان للغزل والنسيج خفضت الشركة خسائرها الى 168.6 مليون جنيه ،مقابل 275.6 مليون جنيه،كما بلغت الإيرادات 36.7 مليون جنيه ، مقابل 31.6 مليون جنيه، فيما خسرت شركة الدلتا للغزل والنسيج 131.2 مليون جنيه ، مقابل 106.4 مليون جنيه،وبحسب المؤشرات المالية بلغت الإيرادات 79.7 مليون جنيه ،مقابل 82.2 مليون جنيه.