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الصحة: الانتهاء من تجهيزات مستشفى إسنا خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:55 م
الصحة: الانتهاء من تجهيزات مستشفى إسنا خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تفقد وفدا من وزارة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا المركزي، وذلك في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وكان فى استقبالهم عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة ، أن تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفي بلغت 475 مليون جنيه، حيث تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016، مشيرةً إلى أن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.
 
وحرص الوفد على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وشدد على اختبار جميع الأنظمة والأجهزة الطبية قبل التشغيل، موضحا أنه سيتم الانتهاء من كافة التجهيزات خلال 3 أسابيع.
 
وتفقد الوفد سكن الأطباء، وشدد على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواى فاى" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان، كما أبدى عددا من الملاحظات الطبية الهامة تزامنا مع تركيب الأجهزة الطبية بالمستشفي، واستغلال المساحات بقسم الحضانات بالشكل الأمثل.
 
وقال البيان، إن المستشفى تتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.
 
من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بتجهيزات المستشفى، قائلين "بلغوا الرئيس السيسى إن هديته وصلت لأهل الأقصر"، كما استمع الوفد لمطالب المواطنين وأعضاء مجلس النواب ووعدتهم بسرعة تلبيتها.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

الصحة

الاقصر

التأمين الصحى

المستشفيات

مستشفى اسنا المركزى

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