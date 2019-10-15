الشيخ محمد بن زايد وبوتين يبحثان تطورات الوضع فى المنطقة وتعزيز العلاقات

كتب محمد عبد العظيم

يعقد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، جلسات مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث يناقشا مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدولى بين البلدين.

ووصل الرئيس الروسى، قبل قليل إلى الإمارات، وكان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد، قادما من المملكة العربية السعودية، حث عقد جلسات مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وشهد توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.